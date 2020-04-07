«Это шашлычки»: в Минздраве объяснили рост числа заражённых среди молодёжи

https://static.news.ru/photo/0cea5ff8-7865-11ea-8026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост числа молодых пациентов с коронавирусом связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу. Такое мнение высказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова.

Рост когда произошёл? Эти как раз «шашлычки» и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах, — заявила она в эфире передачи «Соловьёв LIVE».

Малинникова добавила, что тяжёлых случаев среди заболевших молодых людей не зафиксировано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что попытки лечить коронавирусную инфекцию при помощи спиртного и табака очень опасны. Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, когда пациент поступает, а спасти его уже нельзя.