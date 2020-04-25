«Это немножко похоже на чудо»: россиянка рассказала о переливании плазмы

https://static.news.ru/photo/440154ae-8708-11ea-8817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россиянка Полина Кривенцева в тяжёлой форме переболела COVID-19 и одной из первых испытала на себе метод лечения, при котором больному переливают плазму крови выздоровевших. Женщина рассказала, что эффект от процедуры почувствовала уже на следующий день.

Кривенцева поделилась опытом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Её госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония», у женщины держалась высокая температура, она чувствовала полный упадок сил. После выявления коронавируса врачи решили провести процедуру переливания плазмы. Метод подействовал практически сразу же.

Это немножко похоже на чудо... У меня прошла температура, у меня прошла эта тяжёлая общая слабость. На утро я уже чувствовала себя прямо другим человеком, — рассказала Кривенцева.

Женщина добавила, что продолжает восстанавливаться после пневмонии несмотря на то, что практически полностью избавилась от симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России разработали систему отбора доноров плазмы для лечения COVID-19.