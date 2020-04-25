«Это немножко похоже на чудо»: россиянка рассказала о переливании плазмы

Россиянка Полина Кривенцева в тяжёлой форме переболела COVID-19 и одной из первых испытала на себе метод лечения, при котором больному переливают плазму крови выздоровевших. Женщина рассказала, что эффект от процедуры почувствовала уже на следующий день.
Кривенцева
Это немножко похоже на чудо... У меня прошла температура, у меня прошла эта тяжёлая общая слабость. На утро я уже чувствовала себя прямо другим человеком, — рассказала Кривенцева.
Женщина добавила, что продолжает восстанавливаться после пневмонии несмотря на то, что практически полностью избавилась от симптомов коронавирусной инфекции.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России разработали систему отбора доноров плазмы для лечения COVID-19.
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