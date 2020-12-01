«Мозгов нет»: Пьера Нарцисса возмутила пародия Кеосаяна на Обаму

https://static.news.ru/photo/7a87fe44-33e0-11eb-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Пьер Нарцисс назвал дебилизмом отрывок программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, где актриса, измазанная чёрной краской, пародирует бывшего президента США Барака Обаму.

Это дебилизм. У людей мозгов нет. <...> Он не может даже извиниться, потому что он дебил. Такие не извиняются. Они думают, что они правы, вот в чём ирония, — подчеркнул он.

Ведущий шоу использует низкий способ «хайповать» и не может вести ничего умного. По словам Нарцисса, он доволен тем, что является чернокожим, но уверен, что «такие ведущие получат где-нибудь по морде», передаёт «Подъём».

Он сам должен доказать, что он мужчина. Пусть он покажет Кадырова или Путина, если у него есть яйца. Я ему даю вызов, и посмотрим, какой он мужчина, — заключил он.

В эфире федерального телеканала Кеосаян показал пародию на Обаму, актриса в которой была измазана чёрной краской и пела песню Нарцисса «Шоколадный заяц». Этот сюжет ведущий сопроводил фразой о «тёмной странице в американской истории».

После исполнения песни актриса начала кричать «Black lives matter» («Жизни чёрных важны», один из лозунгов акций против расизма), на что Кеосаян попросил не кричать, так как в России «нет расизма, максимум вас с цыганом перепутают».

Затем ведущий спросил у «Обамы», считает ли он недавно вышедшую книгу «Земля обетованная» своим достижением, на что актриса отметила, что никто из родственников политика не писал книг, так как не умел читать. Затем она зачитала в стиле рэпа строчки об Обаме, заявив, что это — цитата из книги.

Американское издание TMZ заявило , что шоу — это «90 секунд чистого расизма» и «бинго из различных стереотипов». В США за такие скетчи лишаются работы.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая пишет сценарии для «Международной пилорамы», написала в Telegram, что Кеосаян имеет право шутить подобным образом, так как и он, и она сама являются «чёрными» в России.

Ранее шоу Кеосаяна уже вызывало скандалы. В сентябре, как писал NEWS.ru, актрисе из передачи Екатерине Шмаковой пришлось извиниться за роль «митингующей белоруски» за оскорбление жителей Белоруссии.

До этого политик Алексей Навальный снял расследование о создании передачи. После этого актриса Алина Кабалина, также игравшая в шоу, записала видео, в котором рассказала, что даже не знала, о чём эта передача.