«Мозгов нет»: Пьера Нарцисса возмутила пародия Кеосаяна на Обаму

Певец Пьер Нарцисс назвал дебилизмом отрывок программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, где актриса, измазанная чёрной краской, пародирует бывшего президента США Барака Обаму.
Это дебилизм. У людей мозгов нет. <...> Он не может даже извиниться, потому что он дебил. Такие не извиняются. Они думают, что они правы, вот в чём ирония, — подчеркнул он.
Ведущий шоу использует низкий способ «хайповать» и не может вести ничего умного. По словам Нарцисса, он доволен тем, что является чернокожим, но уверен, что «такие ведущие получат где-нибудь по морде»,
Он сам должен доказать, что он мужчина. Пусть он покажет Кадырова или Путина, если у него есть яйца. Я ему даю вызов, и посмотрим, какой он мужчина, — заключил он.
В эфире федерального телеканала Кеосаян показал пародию на Обаму, актриса в которой была измазана чёрной краской и пела песню Нарцисса «Шоколадный заяц». Этот сюжет ведущий сопроводил фразой о «тёмной странице в американской истории».
После исполнения песни актриса начала кричать «Black lives matter» («Жизни чёрных важны», один из лозунгов акций против расизма), на что Кеосаян попросил не кричать, так как в России «нет расизма, максимум вас с цыганом перепутают».
Затем ведущий спросил у «Обамы», считает ли он недавно вышедшую книгу «Земля обетованная» своим достижением, на что актриса отметила, что никто из родственников политика не писал книг, так как не умел читать. Затем она зачитала в стиле рэпа строчки об Обаме, заявив, что это — цитата из книги.
Американское издание TMZ
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая пишет сценарии для «Международной пилорамы»,
Ранее шоу Кеосаяна уже вызывало скандалы. В сентябре, как писал NEWS.ru, актрисе из передачи Екатерине Шмаковой пришлось извиниться за роль «митингующей белоруски» за оскорбление жителей Белоруссии.
До этого политик Алексей Навальный снял расследование о создании передачи. После этого актриса Алина Кабалина, также игравшая в шоу, записала видео, в котором рассказала, что даже не знала, о чём эта передача.