«Это безумие»: психиатр ужаснулся рекламе по смене пола для детей в США Психиатр Шуров назвал безумием рекламу по смене пола для детей в США

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Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru раскритиковал рекламу по смене пола для детей в США. По его словам, она может нанести вред детской психике. Эксперт также подчеркнул, что решение о смене пола должно приниматься человеком только по достижении совершеннолетия.

Социальная реклама формирует определенный тренд в обществе и делает то, что казалось немыслимым. Мы признаем, что до совершеннолетия ребенок не отвечает за свои решения, говорим, что ему нельзя давать права на голосование, выбор лечения и препаратов. А поменять пол и разрушить свою репродуктивную систему, получается, они разрешают. Я считаю, что это безумие, — сказал эксперт.

Он отметил, что торопиться с решением о смене пола, тем более в детском возрасте, не следует. Необходимо дождаться совершеннолетия и завершения формирования гормональной системы. После этого человек сможет принять адекватное решение.

Я совершенно это не приветствую, и такие рекламы на детскую психику хорошим образом никак не повлияют, — заключил психиатр.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал тренд на смену пола без операции на Западе «сплошным содомизмом». По его словам, детей там «оболванивают», втягивая в такие процедуры. Чтобы не допустить подобного в России, парламентарии подготовили законопроект, запрещающий смену пола без хирургической операции.