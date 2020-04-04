Ещё три человека в Подмосковье выздоровели после коронавируса

В подмосковном оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё три человека, проживающих в Московской области, получили отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Их уже выписали из медучреждений. Общее число вылечившихся от коронавируса в регионе составляет 34 человека.
Подмосковье по примеру столицы ввело режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Жителям региона запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора, писал NEWS.ru.
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