Ещё 20 регионов РФ уйдут в жёсткий локдаун, как в Москве

Согласно информации источников в региональных администрациях, вслед за Москвой порядка 20 регионов готовятся ввести жёсткие ограничения. Некоторые субъекты используют новые меры: вводят комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах. В ряде регионов будут введены мягкие локдауны. При этом некоторые субъекты могут продлить ограничения после 7 ноября. Об этом сообщает URA.RU.

В списке оказались Омская, Брянская, Свердловская области, Ставропольский край, а также Республика Хакасия. Известно, что в некоторых субъектах впервые вводятся жёсткие ограничения из-за коронавирусной обстановки.

Так, например, в Курской области закрываются непродовольственные магазины, общепит и кинотеатры, посещать фитнес-клубы можно будет по QR-коду.

Ранее стало известно, что компании, которые решат вызвать на работу своих сотрудников во время нерабочих дней, поплатятся штрафными санкциями. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Речь идёт о сумме в 80 тысяч рублей. Компании обязаны соблюдать карантинный режим и эпидемиологические нормы, установленные официальными указами местных властей.