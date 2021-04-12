Ересь привилегированных: коронадиссиденты российской элиты

В марте 2020-го Госдума одобрила наказания за недостоверную информацию (так называемые фейки) о коронавирусе и связанных с пандемией действиях властей и вакцинации. Наказание предусматривает в том числе лишение свободы до пяти лет. В конце прошлого года МВД заявляло, что было возбуждено 37 дел за фейки. На данный момент практически все фигуранты — обычные, непубличные люди. В то же время в информационном поле достаточно публичных персон, чьи высказывания как минимум проходили по грани. О некоторых из них — в материале NEWS.ru.

В первую очередь нельзя не отметить, что в целом чиновники, депутаты и сенаторы стараются не высказываться скептически по поводу программы вакцинации от COVID-19. Очень сложно найти хоть какие-то критические замечания по поводу прививок, а если они и есть, то сделаны очень осторожно. Причём это касается даже периода до принятия закона о фейках. Видимо этому способствовала недвусмысленная позиция по прививкам и массовой вакцинации, которую в начале карантина занял Кремль, в том числе лично президент Владимир Путин. Точно также региональная пресса переполнена заметками о том, как сотрудники администраций или члены местных парламентов делают себе прививки и призывают кары на головы противников вакцинации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин даже говорил об «очередях» из депутатов, желающих привиться, отмечая что 22% парламентариев уже прошли вакцинацию.

Законотворцы

Тем не менее без эксцессов не обошлось. Первое место определённо занимает депутат от КПРФ в Московской городской думе Екатерина Енгалычева. На выступлении 7 апреля в стенах столичного парламента во время обсуждения изменения закона об Общественной палате она в какой-то момент перешла на обсуждение вакцины. Сначала Енгалычева с недовольством рассказала о том, что в одной из прибалтийских стран именитые врачи стали говорить о том, что побочные эффекты от прививки от COVID-19 — это хорошо.

Екатерина Енгалычева duma.mos.ru

Представляете, до чего дошло? Побочные явления — это хорошо. Что вообще в мире происходит? — вопрошала с трибуны коммунист.

Далее она упомянула круглый стол актрисы Марии Шукшиной «Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности», который был проведён 2 февраля.

Светилы, профессионалы на круглом столе всё разобрали по полочкам — и губительные последствия дистанционки для детей и всех этих ограничительных мер. Сейчас говорили про реабилитацию — реабилитация-то не от ковида, а от неправильных методов лечения, которые уничтожают иммунитет. Мы сейчас слышали от нескольких медиков, что после вакцинации всё равно человек может заболеть. А зачем тогда прививаться, если вакцина не защищает? — говорила депутат.

Далее Енгалычева процитировала заголовок новости о том, что тысяча москвичей заболели COVID-19 после второго укола вакциной.

Это что же за вакцина такая, от которой тысяча москвичей заболели? — задалась вопросом депутат.

Отметим, что NEWS.ru уже писал о том, почему вакцина не срабатывает на небольшом проценте привившихся и о том, что делать, если после прививки не выработались антитела.

Коллега Екатерины Енгалычевой в федеральном парламенте Наталья Поклонская в похожем тоне высказывалась по поводу вакцинации, хотя далеко не так радикально. Она призналась журналистам, что не будет делать прививку «по рекомендации своего врача».

Это исключительно мое мнение по поводу вакцинации. <...> Я никогда не ставила прививки от гриппа. <...> Все остальные прививки, так называемые обязательные, — оспа, дифтерия и так далее, — конечно, ставила, — сказала Поклонская.

Бывший прокурор Крыма добавила, что она не за и не против вакцин и каждый должен делать свой выбор в зависимости от своих взглядов и здоровья.

Как правило, именно возможная поголовная обязательность прививки вызывала недовольство у представителей власти. Об этом в прошлом году говорил депутат Госдумы РФ седьмого созыва Ирек Зиннуров.

Первый же вопрос, который себе задаешь: пошёл бы и сделал бы ты такую прививку себе, даже если вакцинация обязательной не станет? И вопросов пока больше, чем ответов, — говорил Зиннуров.

При этом парламентарий отмечал, что, по его мнению, со временем прививка от COVID-19 станет для людей такой же нормой жизни, как и когда-то прививки от оспы.

Шоу-бизнес

Среди людей, не относящихся к власти, но находящихся на вершине российского общества, скептики также нашлись. В первую очередь это уже упомянутая выше Мария Шукшина — актриса и обладатель медалей «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, а также Почётной грамоты президента Российской Федерации.

Мария Шукшина Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Как уже говорилось выше, в феврале она собрала круглый стол, на котором выступали люди, в той или иной степени не доверяющие прививке от коронавируса. Вместе с молекулярным биологом и несколькими докторами медицинских наук там были сенатор Маргарита Павлова, депутат Госдумы Николай Земцов, полковник полиции Александр Головашкин и другие.

Официальную точку зрения мы все знаем. Однако мне бы хотелось сегодня поговорить со специалистами, у которых за время пандемии появились вопросы к официальной версии, — говорила на мероприятии Шукшина.

На круглом столе не было каких-то громких обвинений, вместо этого обсуждались различные темы вроде ковид-паспортов, что делать с «добровольно-принудительной» вакцинацией врачей, солдат и учителей. При этом также там речь шла о том, использовались ли для создания «Спутника V» материалы абортированных детей и какое отношение к исследованиям вируса может иметь американская военная лаборатория. Выступления на круглом столе посмотрели тысячи человек, в комментариях к роликам можно увидеть много сообщений, общий посыл которых примерно такой: «Спасибо выступающим, что не боятся думать своей головой».

Нельзя не отметить, что Мария Шукшина писала открытое письмо в поддержку арестованного по обвинению в нарушении нескольких уголовных статей схиигумена Сергия, который публично отрицал существование COVID-19.

Одновременно против вакцинации выступила бывшая балерина, общественный деятель и экс-член «Единой России» Анастасия Волочкова.

Это пропаганда и абсурд. Те, кто пропагандирует вакцину от ковида, — я бы им всем сделала бы прививки от тупизма и маразма. Вот эти прививки я бы сделала всем, — объяснила позицию балерина.

Волочкова призналась, что в пандемии коронавируса её больше всего расстраивают полупустые зрительные залы.

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Путин утвердил новые штрафы за фейки о коронавирусе. В частности, для физических лиц штраф может составить от 300 тыс. до 700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей, СМИ и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 млн до 3 млн руб. Также высказывания о коронавирусе и действиях властей по борьбе с пандемией в ряде случаев преследуются по административной статье «Злоупотребление свободной массовой информации». В первые месяцы пандемии российские правоохранители, по подсчетам независимых наблюдателей, возбуждали связанные с этим уголовные и административные дела с периодичностью раз в два дня.