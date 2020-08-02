Скоро не ждите: эпидемиолог усомнился в готовности вакцины от коронавируса

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Старт производства вакцины от коронавируса предстоящей осенью маловероятен. Только на испытания, если проводить их на должном уровне, может уйти несколько месяцев, считает заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова иммунолог Михаил Костинов.

Так он прокомментировал заявление гендиректора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Рината Максютова о том, что производство может начаться в ноябре.

Иммунолог подчеркнул, что от синтезирования вакцины в лаборатории до массового распространения важно провести множество исследований. Это необходимо, чтобы доказать безопасность препарата, а также его эффективность и иммуногенность — то есть способность вызывать реакцию организма.

В ближайшие недели могут перейти ко второй или третьей фазе испытаний вакцины, исследования в рамках одной фазы продлятся ещё полтора-два месяца. Если будут проводиться все фазы испытаний, то на это может уйти 4-5 месяцев, плюс потребуется время на создание технологии производства вакцины в масштабе всей страны. Это уже не масштаб лаборатории. Если сейчас первая фаза, как можно выпускать в ноябре? — задался вопросом Костинов в интервью URA.RU.

При этом, уточнил он, третья фаза и вовсе может затянуться на три месяца, так как «масштабы исследований уже совсем другие».

На данный момент завершена лишь первая фаза тестирования вакцины на здоровых людях от 18 до 60 лет, отметил иммунолог. Вторая фаза, по словам учёного, предполагает испытание вакцины на 300–500 добровольцах, а третья — на 5–10 тысячах человек. Группа испытуемых на этих этапах включает людей старшего поколения, граждан с хроническими заболеваниями и подростков. Тестирование проводится уже по всей стране амбулаторно, объяснил Костинов.

При благоприятных показателях вторую стадию можно пропустить, но это всё равно не позволит наладить производство раньше зимы, уверен эпидемиолог.

Ранее, как писал NEWS.ru, Максютов объявил о том, что в ноябре может начаться производство вакцины, а ближе к концу года или в начале следующего — вакцинация, «по крайней мере, людей из групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию».

Клинические испытания вакцины начались в «Векторе» 27 июля. Специалисты наблюдают за получившими препарат добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу, а также будут выявлять отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

В общей сложности в России ведётся разработка более двух десятков вариантов вакцин от COVID-19. На данный момент клинические испытания прошёл пока только один препарат, созданный в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи.

По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас ведётся подготовка к регистрации вакцины. Заявлено, что она поступит в гражданский оборот 15 августа.