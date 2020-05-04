Эпидемиолог рассказал, когда Москва пройдёт пик эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/7fcbebea-8e1d-11ea-aaa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве и Московской области стабилизируется ближе к середине лета. Такое мнение высказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

При этом, как полагают специалисты, Россия ещё не вышла на так называемое плато заболеваемости — когда количество новых выявленных случаев не растёт, а остаётся примерно прежним. Пик распространения инфекции пока не наступил, передаёт РИА Новости.

По состоянию на 4 мая в столице выявили 74,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, в Подмосковье — 14,9 тысячи.

В целом в России официально зарегистрировано около 145,3 тысячи случаев инфицирования, более 18 тысяч человек исцелились, около 1,4 тысячи скончались.

В мире уже более 3,5 млн заражений, свыше 1,1 млн выписанных из больниц и более 247 тысяч летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей столичного региона соблюдают режим ограничений на передвижение и остаются дома.