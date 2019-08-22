https://static.news.ru/photo/abe24038-c4bc-11e9-8afb-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: stpellegrino/instagram.com

Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — заявила, что поддерживает наказание за оскорбление государственных символов.

По её словам, для неё государственными ценностями являются люди, проживающие в России, а не герб, флаг или гимн.

То есть спроси у 15-летнего, грубо говоря, зомбированного мальчика, почему он за такого-то оппозиционера, он ответит: ради хайпа и подписчиков, — цитирует Пескову « Царьград ».

Она также отметила, что патриотизм выражается не в знании гимна, а в любви к стране.

Как ранее писал News.ru, большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России. Лучше всех при этом людям знаком флаг.