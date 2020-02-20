https://static.news.ru/photo/a292f80e-5406-11ea-a780-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Татарстане членов джихадистской группировки. Они готовились отправиться на территорию Сирии и примкнуть к запрещённому в России религиозному объединению «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии России проведены задержания лидера джихадистов и двух активных членов ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь- Хиджра», осуществлены обыски в 4 установленных адресах, используемых членами религиозно-экстремистской группы, — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Отмечается, что в ходе обыска было изъято несколько религиозных книг, пять единиц холодного оружия, электрошокер и электронные носители информации.

На сегодняшний день полиция продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к группировке.

NEWS.ru информировал в ноябре 2019 года, что ФСБ удалось задержать трёх членов «Исламского государства» (запрещена в России) в Москве.