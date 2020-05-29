Эксперты прочат массовые судебные иски из-за нового порядка увольнений

https://static.news.ru/photo/400136c0-a17b-11ea-9195-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что документ Минтруда РФ, где прописывается новый порядок увольнения, перевода работника на неполный день из-за пандемии или введения простоя, нарушает права сотрудников. Кроме того, эксперты ожидают массовые судебные иски.

По мнению завкафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени О.Е. Кутафина Никиты Лютова, данный документ является попыткой кабмина регулировать то, что должно регулироваться на законодательном уровне.

По его мнению, проект грубо нарушает «иерархию источников права, основанную на Конституции и Трудовом кодексе», сообщает « Царьград ».

Глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич, в свою очередь, заявил об ожидаемых массовых судебных исках.

Я уверен, что по итогам мы получим массовые иски в судах, в том числе обращения как в Верховный, так и в Конституционный суд, по вопросу применения отдельных положений данного постановления, — передаёт его слова РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство труда РФ подготовило документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время действия связанных с пандемией ограничений. Также в ведомстве определили условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия.