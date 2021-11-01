ДНК-регистрация мигрантов может обойтись России в 14 млрд рублей

Геномная регистрация трудовых мигрантов — процедура избыточная и дорогостоящая. Её можно заменить обязательной дактилоскопией, которую предлагали ввести в МВД. Об этом заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

По данным издания, в 2020 году МВД зарегистрировало 8,4 млн приезжих из стран бывшего СССР. Из них на заработки в Россию приехали 2,1 млн человек. Согласно принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, который обязывает сдавать ДНК-тесты все категории осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту, их геномная регистрация обошлась бы бюджету в 5,8 млрд рублей.

Если бы поток мигрантов не снизился из-за пандемии и в Россию въехали бы 5,2 млн трудовых мигрантов, как в 2019 году, то на их тестирование потребовалось бы 14 млрд рублей.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин заявил, что геномная регистрация — слишком дорогостоящая и избыточная процедура. По его мнению, для идентификации приезжих лучше использовать отпечатки пальцев и снимок радужной оболочки глаза. Кроме того, он считает неправильным приравнивание мигрантов к преступникам.

Это же люди, приехавшие работать, а не опасные преступники. Заставить сдавать тесты всех подряд — странный подход, требующий огромных денег и не дающий эффективности, — сказал он изданию.

Его поддержала глава комитета «Гражданское содействие» (внесён в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина. Идею геномной регистрации трудовых мигрантов она назвала «дорогой и абсурдной, не способной ничего дать».

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что нормативная база, регулирующая вопросы миграции, «довольно запутанная». Он предложил все нормативные акты по данной теме объединить в кодекс и прописать в нём обязательное ДНК-регистрацию мигрантов. По его мнению, это предотвратит проникновение на отечественный рынок труда криминальных элементов.