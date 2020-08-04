Эксперты объяснили любовь россиян к дачам

https://static.news.ru/photo/0b9f6240-d663-11ea-9622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, в ходе которого эксперты выяснили, что около 33% россиян мечтают о постройке своего дома, а почти 50% мечтают жить в нём, а не в квартире.

Так, по данным исследователей, около 49% граждан РФ возрастом от 18 до 24 лет предпочли дом квартире. В более старшей группе 25–34-летних этот показатель равен 54%. Наибольшую тягу к загородной недвижимости испытывают жители небольших городов с населением 500–900 тысяч человек. Таких оказалось 42% от всех опрошенных.

Эксперты заявили, что любовь к дачам связана с возможностями, которые открываются при использовании участка. К примеру, все больше россиян мечтают о продуктах собственного производства — 27%. Каждый десятый россиянин хотел бы стать фермером. Среди 25–34-летних таких оказался 21%. Торговать своими продуктами намерены 12% респондентов, а 11% нравится работать на земле.

О непосредственном строительстве дачи мечтают 14% россиян — это в 2 раза больше, чем 10 лет назад. Однако больше всех в этом заинтересованы молодые люди. Среди жителей столицы и городов-миллионников этот показатель составляет 22%.

Как информировал NEWS.ru, аналитики «AliExpress Россия» сообщили, что спрос россиян на товары для дачи повысился в 31 раз в 2020 году по сравнению с тем же периодом 2019 года.