https://static.news.ru/photo/4539c516-1be9-11ea-a566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

Руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников в разговоре с журналистами сообщил о стоимости празднования Нового года в ресторанах на территории столицы. Оказалось, что средний чек на одну персону составит 10 тысяч рублей.

Мирошников отметил, что намного дешевле праздновать в кафе. В заведениях такого типа за одного человека придётся заплатить от 3,5 тысячи рублей.

Однако в ресторанах москвичей и гостей столицы ожидает не только вкусная еда и напитки, но и оригинальная программа. По словам руководителя event-агентства, в рамках среднего ценового сегмента гости получат оригинальную встречу, сказочных новогодних персонажей, опытного ведущего и, конечно, Деда Мороза со Снегурочкой.

Стоимость бронирования начинается от 10 тысяч рублей на персону. В неё входит депозит на меню и стоимость развлекательной программы, — цитирует Мирошникова сайт телеканала «Москва 24».

Также эксперт рассказал о ценах в премиальных заведениях. Там гостей ждёт специальный ужин от шеф-повара, выступление «звезды», элитное шампанское. Средняя стоимость праздника на одного человека — 25 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала о самых неудачных подарках на Новый год.

Она отметила, что не стоит дарить на Новый год очень дорогой подарок, ведь этот праздник не повод для дорогостоящего подарка, кроме того, высокая стоимость может поставить человека в неудобное положение и заставить чувствовать себя обязанным.