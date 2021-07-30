Эксперты назвали сроки достижения в РФ коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России, учитывая темпы вакцинации и неучтённых бессимптомных переболевших, может быть достигнут к Новому году. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил , что коллективный иммунитет в России может быть достигнут раньше, чем говорится в прогнозах, основанных на официальной статистике по COVID-19.

Потому что в большинстве комментариев и прогнозов не учитывается тот иммунитет, который создают люди, переболевшие неявно, в невидимой форме, а их достаточно много. И я уже говорю год об этом, что их примерно в 10 раз больше, чем выявленных заражённых, — подчеркнул иммунолог.

По его мнению, рассчитать сроки появления коллективного иммунитета можно, если число выявленных заражённых умножить на пять и прибавить число вакцинированных. Используя такой подход, эксперт выяснил, что коллективный иммунитет у жителей Москвы должен был быть достигнут к июлю 2021 года. Этого не случилось из-за появления новых мутаций коронавируса.

А сейчас ждут, что с мутациями вируса, которые приводят к заболеваниям и к снижению эффективности вакцин примерно на 20%. Если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих действие вакцин защитное, к Новому году обязательно должно всё закончится, — пояснил Жемчугов.

Отказ россиян от вакцинации затягивает процесс достижения коллективного иммунитета. Так считает врач-иммунолог Евгений Тимаков. Однако он согласен с Жемчуговым, что ситуация должна разрешиться к концу 2021 года, хотя и «будет тяжело».

Без вакцинации достичь коллективного иммунитета мы не сможем. А с тем, как у нас сейчас идёт вакцинация, до конца этого года хорошо, если более-менее хоть какого-то мы достигнем коллективного иммунитета, — пояснил иммунолог.

Ранее стало известно, что директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие признаки будут свидетельствовать об окончании пандемии коронавируса. По словам эксперта, такими критериями в первую очередь будут прекращение смертей от COVID-19 и преобладание числа выздоравливающих людей. Также должно сократиться количество пациентов, которые переносят коронавирус в тяжёлой форме. Кроме этого, у большинства стран должен сформироваться коллективный иммунитет.