Эксперты назвали продолжительность здоровой и счастливой жизни в России

https://static.news.ru/photo/fe5e0940-9905-11eb-aef2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительность здоровой и счастливой жизни России сегодня составляется всего 46,5 года, сообщили эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

Такой результат был получен после того, как специалисты установили продолжительность жизни за вычетом времени, унесённого серьёзными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живёт.

Согласно итогам исследования, проведённого Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава, россияне считают наиболее важным критерием хорошего состояния здоровья сохранение мобильности, а наименее — отсутствие беспокойства и депрессии. Полученные данные помогут внедрить в России QALY — универсальный критерий эффективности лекарственной терапии, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения и использующийся в ряде развитых стран, например в США и Великобритании. Формула расчёта QALY демонстрирует, как та или иная медицинская технология влияет на продолжительность и качество жизни человека.

Результаты исследования сделают возможным расчет QALY для российской системы здравоохранения в первую очередь при выборе лекарственной терапии, — отметил руководитель центра Виталий Омельяновский.

По его словам, на следующем этапе планируется закрепить данный параметр в качестве универсального критерия оценки эффективности для всех лекарственных препаратов на законодательном уровне, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 71,1 года в России. При этом в 2019 году она достигала 73,3 года.