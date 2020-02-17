Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил с проститутками женщин, проживающих в гражданском браке. Позже, когда в обществе поднялась волна осуждения в связи с резким высказыванием, священник заявил, что не собирается извиняться. С его точки зрения, он сказал абсолютную правду, поскольку в гражданском браке мужчины «обращаются как с мусором» с сожительницами и «этот кошмар» следует остановить. NEWS.ru выяснил, что далеко не всегда в ЗАГС отказываются идти именно мужчины: часто как раз женщины становятся инициаторами совместного проживания без регистрации отношений. К сожалению, как уверены эксперты, страдают в этой ситуации, главным образом, дети.

Гражданский брак с точки зрения православия — это семейная жизнь без таинства венчания. В таком браке живёт большая часть населения нашей страны — далеко не все пары сочетались церковным браком. Однако протоиерей Димитрий Смирнов всё же имел в виду тех, кто даже до ЗАГСа не дошёл, то есть не оформил регистрацию в реестрах и не получил документ об этом. В России «гражданским браком» принято считать ситуацию, когда мужчина и женщина живут вместе и, что называется, «ведут совместное хозяйство». С 2019 года в нашей стране статус таких семей отчасти повысился: в официальных бумагах появилась формулировка «фактические брачные отношения». Право претендовать на такое звание обрели гражданские супруги, прожившие вместе 5 лет и более, а также имеющие детей или одного совместного ребёнка старше двух лет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Современное общество не навязывает официальный брак. Расписываться во чтобы то ни стало совершенно не обязательно. Если ещё 50-60 лет тому назад пару могли не поселить в один номер в пансионате или в гостинице при отсутствии штампа в паспорте, то сейчас этого давно уже нет. Нет и других «бытовых неудобств». Социум проявляет лояльность к гражданским бракам, как бы говоря: регистрация, а тем более венчание, это ваше личное дело. Более того: психологи убеждены, что для молодых людей проживание без регистрации — способ получше узнать друг друга и понять, хорошо ли им вместе. И даже в более зрелом возрасте гражданский брак вполне приемлем как временное явление. Однако, если всех всё устраивает, важно не упустить момент для инициации более серьёзных отношений.

«Гражданский брак для женщины — опасная нестабильность»

Как бы ни было продвинуто общество в своём отношении к гражданскому браку, но, если пара долго не регистрирует отношения, начинаются вопросы — а что с этой ячейкой общества не так? Не все женщины фанатично хотят замуж, считает психолог Михаил Хорс, но если хочется серьёзных отношений, нормальной семьи и детей, то затянувшийся гражданский брак — не вариант. Это опасная нестабильность, уверен эксперт, и рекомендует дамам не затягивать с походом в ЗАГС: есть тысячи случаев, когда женщины провели полжизни в гражданском браке, вложили в эти отношения своё время и свои силы, а мужчина потом ушёл к другой. Многие из дам ошибочно думали, что партнёр должен сам сделать предложение. Но это не так.

В первые годы, на ранних этапах отношений, женщине, если её всё устраивает, надо ставить свои условия, рассказывать о своих интересах и добиваться официального брака. Мужчина тянет время? Решай! Выгони его, а когда будет уверен в том, что хочет жениться — пусть возвращается. Не вернётся — пусть ищет другую дурочку, которая готова к несерьёзным отношениям без обязательств. Михаил Хорс клинический психолог и писатель клинический психолог и писатель

Сегодняшний социум относится достаточно лояльно к разводам. И, с точки зрения Хорса, лучше расписаться и, если вдруг что-то не так, развестись, чем много лет жить в гражданском браке.

Этой же точки зрения придерживается адвокат Александр Карабанов. Он объясняет: в отношениях, неурегулированных законом, всегда будет пострадавшая сторона. А незарегистрированный брак — как раз одна из таких сторон жизни, где закон не властен.

​Идёт нравственная деградация общества. Я согласен с известной формулировкой: гражданский брак — это союз мужчины с невысокой социальной ответственностью и женщины с заниженной самооценкой. Как юрист, исходя из практики, могу сказать: тяжб и претензий намного больше у тех людей, что живут в гражданском браке, нежели у тех, кто зарегистрировал свои отношения. Люди живут без регистрации по 5-10 лет, тратят время друг на друга, а потом выясняют, что закон не может их защитить. Александр Карабанов адвокат, кандидат юридических наук адвокат, кандидат юридических наук

Адвокат уверен, что в гражданском браке мужчина относится женщине примерно как к машине, взятой в каршеринг. И лишь таинство венчания полностью меняет картину. Но самое страшное — это то, что страдают дети.

«Дети не чувствуют себя в безопасности»

Александр Карабанов считает, что ребёнок, родители которого живут в гражданском браке, «испытывает нравственные страдания, ощущая собственную неполноценность». Но такой точки зрения придерживаются далеко не все специалисты. Так, психолог Наталья Панфилова считает, что до определённого возраста детям всё равно — они не интересуются этим вопросом, и обычно до начала школьной жизни им попросту неоткуда взять информацию о статусе родительских отношений.

Чем плотнее ребёнок соприкасается с социумом, тем больше вероятность узнать, что родители не женаты. Часто, узнав, что родители не расписаны, ребёнок начинает думать, что он не такой как все. Для него это всегда удар по безопасности, ведь родители могут разбежаться в любой момент. Тревога по этому поводу может отразиться на его здоровье, на учёбе, на отношении со сверстниками. Правда, все дети разные, и, как правило, не так уж хрупки. Но это не повод испытывать малыша на прочность. Большинство детей всё же не будут чувствовать себя в безопасности, если родители не расписаны. Наталья Панфилова семейный психолог семейный психолог

Михаил Хорс в свою очередь убеждён в том, что дети могут испытывать комплексы только если родители не дают им внятного толкования относительно происходящего.

Я не очень понимаю, как рассказать ребёнку, почему вы — не муж и жена. Почему папа не берёт ответственность на себя за семью и за него, ребёнка, в том числе, — поделился с NEWS.ru психолог.

Права детей в незарегистрированном браке могут вызвать сложности. Одно дело, когда мужчина, не расписываясь с матерью ребёнка, тем не менее, сразу признал отцовство. Другое — когда признания отцовства приходится добиваться через суд. Но особенно странным выглядит осознанный отказ некоторых матерей от официального брака. Однако такое явление — не диво, и в этом вопросе отделить материальные интересы матери-одиночки от её неуверенности в надёжности мужчины не так уж просто.

Почему женщины отказываются регистрировать отношения

Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщины достаточно часто сами становятся инициаторами жизни без официальной регистрации. Не обязательно при этом они полностью отрицают брак. Иногда женщине выгоднее иметь статус матери-одиночки и не вписывать отца в свидетельство о рождении ребенка. Как правило, мамочки решаются на это в депрессивных регионах и в ситуациях, когда даже незначительные льготы — лучше, чем то, что может предложить отец ребёнка. Между родителями возможна даже договорённость, что пока это выгодно — женщина будет оформлена, как мать-одиночка, но в перспективе между родителями малыша возможен официальный брак.

Чаще, считают эксперты, женщины отказываются регистрировать отношения из-за того, что они должны получить солидное наследство. Также встречаются варианты, когда матери ребёнка хочется до момента вступления в брак закончить выплаты по ипотеке, чтобы имущество не считалось совместно нажитым. Нередки случаи, когда женщина рожает «для себя» и оставляет пустой графу об отцовстве, чтобы не иметь в дальнейшем проблем, например, при выезде за границу (нет отца — значит, не надо брать у него разрешение на выезд за границу). И всё же, все эти варианты появляются лишь тогда, когда у женщины есть сомнения в целесообразности официального союза, когда она не уверена в том, что брак будет прочным и надёжным.

Сергей Храмов, генеральный инспектор Союза профсоюзов России, считает, что дети незамужних матерей очень надёжно защищены государством. Но осознанно стремятся к статусу матерей-одиночек лишь единицы, а ради получения льгот — ещё меньшее количество.

Злоупотребления на этой почве, если они и есть, не носят массовый характер. Собственное достоинство у нашего народа выше, чем желание получить льготы. Сергей Храмов генеральный инспектор Союза профсоюзов России генеральный инспектор Союза профсоюзов России

Права при разводе

Мария Ярмуш, адвокат, часто имеет дело с бракоразводными процессами. Разницы в правоотношениях между родителями и детьми в зарегистрированном и в незарегистрированном браке нет, уверяет эксперт. Если гражданские супруги расходятся, им точно также приходится согласовать, с кем останется ребёнок и каков будет порядок общения с ним у второго родителя. Точно также, как в официальном браке, в гражданском, второй родитель, не проживающий с ребёнком, выплачивает алименты.

Тем не менее, по данным Росстата число браков на каждую 1000 человек составляет всего 6,2. В 2018 году количество зарегистрированных браков снизилось на 13%, и будет снижаться и дальше. Как полагают эксперты, в будущем станет расти число неполных семей, вырастет армия матерей-одиночек. Что будет делать в этой ситуации церковь? Станет ли её позиция ещё более жёсткой? Ведь гражданские браки РПЦ не поощряла никогда, и даже регистрация в ЗАГСе с точки зрения священнослужителей — лишь предтеча венчания. Хотя сегодня председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал высказывание Димитрия Смирнова «неудачным троллингом», большая часть священнослужителей поддержала протоиерея в его позиции. Однако, по опросам социологов, более половины россиян одобряют отношения без официальной регистрации и даже считают необходимостью совместную жизнь без штампа до вступления в брак. И лишь 40% уверены, что жить вместе можно только после законной женитьбы.