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Правительство РФ решило ограничить вольное использование меток «эко», «био» и «фермерский», закрепив правила их использования в специальных регламентах, чтобы помочь покупателям не переплачивать за товары. Таким образом председатель Союза потребителей России Петр Шелищ прокомментировал инициативу властей.

Написал «эко» или «био» — и тем самым оправдал, что твой товар дороже, чем другие товары на той же полке без этих слов, — отметил эксперт в интервью « Москва 24 ».

По его словам, это всё дешёвые маркетинговые уловки, которые искусственно повышают цену, но на качество это никак не влияет.

Ранее руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов заявил, что стандартизация термина «эко» является одним из базовых видов деятельности организации. Система уже в 2020 году сможет гарантировать потребителям, что надпись «органик» на упаковке будет означать органический продукт, прошедший соответствующую сертификацию и лабораторные исследования на всей цепи производства, писал News.ru.