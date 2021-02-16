Эксперт посоветовал как можно скорее выкопать автомобили из-под снега

https://static.news.ru/photo/48da5be6-6e3a-11eb-a247-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб/Global Look Press

После сильных снегопадов, прошедших в столичном регионе в конце минувшей недели, автомобили следует как можно скорее вызволить из-под снега. Такой совет дал автолюбителям вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам эксперта, снег на солнце имеет свойство слёживаться и превращаться в плотную корку.

Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придётся применять гораздо более тяжёлый инструмент, — заявил Шапарин в эфире радио Sputnik.

Также эксперт предупредил, что если отложить «раскопки» до весны, существует риск повреждения автомобиля снегоуборочной техникой или другими участниками движения. которые просто не заметят спрятанный в сугробе транспорт.

После того как автомобиль будет вызволен из снежного плена, Шапарин не рекомендует полностью пытаться очистить его от налипшего снега и льда. Нужно очистить стёкла, после чего ехать на автомойку, где машину обольют тёплой водой.

Потом воздухом продуйте стыки, соединения, замки и так далее и нанесите силиконовую смазку, чтобы ничего не примёрзло. Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля, — посоветовал эксперт.

Сильный снегопад в столичном регионе начался в пятницу, 12 февраля. К утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах достигли 10 баллов. В Москве высота снежного покрова достигала 59 сантиметров, в Подмосковье — до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормальных показателей. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. Городские и областные власти считают, что на полное устранение всех последствий стихии может уйти до пяти дней. Об этом писал NEWS.ru.