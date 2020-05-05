Эксперт по этикету объяснила, почему важно носить медицинские маски

https://static.news.ru/photo/6a81b190-8ecf-11ea-abba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские маски в условиях распространения коронавируса важно носить в общественных местах хотя бы для того, чтобы не вызывать панику у окружающих. Такого мнения придерживается педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева.

Боимся мы этого или не боимся — это наше дело. Но нас окружают люди, которые могут относиться к коронавирусу по-разному. Есть те, кто его боится. Лучше их не нервировать, — рассказала телеканалу «360» эксперт.

По её словам, необходимо выполнять введённые из-за коронавируса специальные правила, а не руководствоваться только своими интересами.

В качестве примера Николаева привела ситуацию с мобильными телефонами в самолёте. Существует запрет на их использование, но некоторые люди всё равно не отключают мобильные устройства на борту, из-за чего другие сильно беспокоятся.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские регионы, которые приняли решение ввести обязательное ношение масок для жителей из-за пандемии COVID-19, поступают правильно. Руководитель ведомства также оценила введение масочного режима в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьёв обязал всех жителей носить защищающие органы дыхания маски с 12 мая. Это необходимо будет делать в общественных местах (магазинах, аптеках, общественном транспорте). Такие меры приняты и в других российских субъектах.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.