Эксперт: пандемия коронавируса не закончится до Нового года

https://static.news.ru/photo/faac6f3e-cbed-11ea-bfbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции не закончится в ближайшее время, о чём говорит прирост заболеваемости в мире. Такое мнение выразил академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами всё равно жить не будем никогда, — сказал он накануне 80-летнего юбилея в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, если в мире за два дня было 400 тысяч случаев заболевания и при это Всемирная организация здравоохранения говорит, что пик ещё не достигнут, то плато только впереди.

Люди летают на самолётах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле, — сказал Малеев.

Однако эксперт отметил, что пока сложно говорить о новой волне заболеваемости.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Москвы за прошедшие сутки ещё 1168 человек были выписаны из больниц по выздоровлении после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 июля сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.