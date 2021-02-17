Эксперт ожидает появления фейковых приложений Clubhouse для Android

https://static.news.ru/photo/eaadabcc-802d-11ea-b369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост популярности приложения Clubhouse провоцирует мошенников на создание вредоносных клонов для операционной системы Android, которая не имеет официальной версии программы. Об этом предупредил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Clubhouse — социальная сеть, основанная на голосовом общении без возможности записи и распространения материала. Появилась в 2020 году, в России популярность обрела почти год спустя. В настоящее время официально платформа доступна только пользователям операционной системы iOS. Кроме того, чтобы начать пользоваться сетью, необходимо получить приглашение от ранее зарегистрировавшегося пользователя.

По словам Кувикова, начали появляться клоны платформы на Android, что говорит о росте интереса и старте махинаций у мошенников.

Эксперт подчёркивает. что мошенники используют клоны приложений, чтобы получить удалённый контроль над гаджетом пользователя. Им могут оказаться доступные телефонная книга, камера, микрофон, геолокация, файловая система. Также злоумышленники смогут открыть профили в соцсетях, мессенджеры и банковские клиенты.

Кувиков призывает максимально оценивать риски перед открытием установкой сомнительных приложений.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме рассказали об особенностях борьбы с экстремизмом в Clubhouse.