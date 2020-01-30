Основатель группы компаний «Правокрад» Николай Тюрников поддержал инициативу привлечь частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО.
По его словам, бороться с мошенниками необходимо, так как из-за их деятельности добросовестные водители вынуждены переплачивать за страховку.
Частные детективы могут отлично делать подготовительную работу по факту мошенничества, проведя расследование и добыв информацию. Тогда заявление в полицию о возбуждении дела будет более подкреплённым, — считает эксперт.
При этом он подчеркнул, что детективы не смогут полностью заменить полицейских в части оперативно-розыскной работы.
Тюрников также отметил, что страховые компании часто обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о том, что водитель — мошенник, но не прикладывают достаточных доказательств.
По этой причине полиции надо разбираться с самого начала. Это трудоёмко, — пояснил он.
Эксперт добавил, что сотрудничество с частными детективами на рынке ОСАГО не новшеством, однако их привлекают только к расследованию крупных дел,
Ранее NEWS.ru писал, что доказательства, полученные от частных сыщиков, могут стать обязательными в уголовном судопроизводстве. В России почти 90% адвокатов, которые обращаются к детективу за оказанием услуг, не могут использовать полученные сведения в суде, потому что чаще всего их не принимают.
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