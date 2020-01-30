https://static.news.ru/photo/c155ed44-436e-11ea-bcf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Основатель группы компаний «Правокрад» Николай Тюрников поддержал инициативу привлечь частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО.

По его словам, бороться с мошенниками необходимо, так как из-за их деятельности добросовестные водители вынуждены переплачивать за страховку.

Частные детективы могут отлично делать подготовительную работу по факту мошенничества, проведя расследование и добыв информацию. Тогда заявление в полицию о возбуждении дела будет более подкреплённым, — считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что детективы не смогут полностью заменить полицейских в части оперативно-розыскной работы.

Тюрников также отметил, что страховые компании часто обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о том, что водитель — мошенник, но не прикладывают достаточных доказательств.

По этой причине полиции надо разбираться с самого начала. Это трудоёмко, — пояснил он.

Эксперт добавил, что сотрудничество с частными детективами на рынке ОСАГО не новшеством, однако их привлекают только к расследованию крупных дел, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что доказательства, полученные от частных сыщиков, могут стать обязательными в уголовном судопроизводстве. В России почти 90% адвокатов, которые обращаются к детективу за оказанием услуг, не могут использовать полученные сведения в суде, потому что чаще всего их не принимают.