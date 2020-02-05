https://static.news.ru/photo/de2071e8-4827-11ea-9ddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что новые ограничения скорости для автомобилей с шипованными шинами не возымеют ожидаемого эффекта, так как шипы будут изнашивать плохой асфальт.

Те, кто выдвигал это предложение, не разбираются в технике, шинах и автомобилях. Действительно, шипованные шины изнашивают асфальт, но они изнашивают плохой асфальт, — сказал Субботин Nation News .

Он также отметил, что шипованные шины намного безопаснее обычных, так как сокращают тормозной путь при гололедице.

Как сообщает RNS , идею об ограничении скорости предложил представитель РосдорНИИ Николай Беляев.

Как ранее писал NEWS.ru, новые трёхзначные коды регионов на автомобильных номерах могут применяться в долгосрочной перспективе, если вообще будут использоваться. Об этом заявили в МВД России.