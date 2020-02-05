Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что новые ограничения скорости для автомобилей с шипованными шинами не возымеют ожидаемого эффекта, так как шипы будут изнашивать плохой асфальт.
Те, кто выдвигал это предложение, не разбираются в технике, шинах и автомобилях. Действительно, шипованные шины изнашивают асфальт, но они изнашивают плохой асфальт, — сказал Субботин
Nation News.
Он также отметил, что шипованные шины намного безопаснее обычных, так как сокращают тормозной путь при гололедице.
Как сообщает
Как ранее писал NEWS.ru, новые трёхзначные коды регионов на автомобильных номерах могут применяться в долгосрочной перспективе, если вообще будут использоваться. Об этом заявили в МВД России.
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