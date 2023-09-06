Эксперт объяснил, почему трудовые мигранты не хотят работать в России Доцент ВШЭ Варшавер рассказал, что мигрантам стало невыгодно работать в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователь миграции, доцент факультета социальных наук ВШЭ Евгений Варшавер рассказал NEWS.ru, что трудовые мигранты из Центральной Азии стали реже приезжать на заработки в Россию. Они выбирают другие страны, в которых им предлагают более выгодные условия труда и большую зарплату.

Согласно данным исследования Евгения Варшавера, около 10% трудовых мигрантов из Кыргызстана, например, едут в Европу и страны юго-восточной Азии, а не в Россию.

Там условия лучше и отношение человеческое. Там идея в том, что ты работаешь довольно тяжело, но в конечном счете за это получаешь в 2-3 раза больше, чем мог заработать в России еще до кризиса, — объяснил исследователь.

Евгений Варшавер добавил, что работать в России сейчас мигрантам из Центральной Азии невыгодно из-за слабеющего рубля. По его словам, те, кто приехал в РФ на заработки, в таком случае существенно теряют в деньгах: фактически при той же занятости они стали получать меньше.

Например, меняется динамика рубля к кыргызскому сому. Если год назад за 1 рубль можно было купить 1,3 сома, сейчас это соотношение 1 к 0,8. Это существенные изменения. В результате мигрантам действительно невыгодно ехать в Россию, — говорит Евгений Варшавер.

Ранее московские рестораторы заявили, что рынок испытывает нехватку кадров, в частности поваров и барменов. По их мнению, это напрямую связано с ослаблением рубля, что привело к оттоку мигрантов из России. Основатель сети ресторанов Станислав Лисиченко уточнил, что «дорогой доллар» почти на 40% снизил доходы иностранных рабочих, отправляющих зарплату домой.