Эксперт объяснил, как «орский маньяк» может долго скрываться от следствия

Серийный убийца Валерий Андреев из Оренбургской области отдаёт отчёт своим действиям и понимает, какие риски несёт, поэтому ему на протяжении девяти лет удаётся оставаться непойманным. Об этом NEWS.ru заявил экс-полицейский и заместитель главного редактора «Фонтанки.ру» Евгений Вышенков.

Валерий Андреев moscow.sledcom.ru

По словам эксперта, когда люди говорят о том, что «орский маньяк» нездоров, они подразумевают, что с их здоровой точки зрения этот человек не ведёт себя нормально.

В большинстве случаев экспертиза устанавливает, что такие маньяки нормальные, в том смысле, что они чётко отвечают за свои поступки. Ненормальный — это голый человек, бегающий по Арбату с криками, что он — Наполеон, — объяснил Вышенков.

По словам эксперта, так как Андреев осознаёт, в какой ситуации находится и какие риски несёт, он может контролировать свои нездоровые позывы и таким образом «затаиться» от следствия на длительный срок.

А вот бегающий по Арбату голый человек, уверенный, что он — Наполеон, своё поведение контролировать не может, — подытожил Вышенков.

Ранее сообщалось, что студентка из Московской области якобы видела Валерия Андреева в общественном транспорте. По её словам, пожилой мужчина сел с ней рядом, несмотря на большое количество свободных мест в автобусе, и пытался выяснить маршрут её поездки. После этого она увидела в университете объявление о поисках «орского маньяка». Узнав на фото своего недавнего попутчика, студентка обратилась в полицию. Позже в Следственном комитете заявили, что сообщения о том, что Андреев якобы находится в столичном регионе, не соответствуют действительности.

Валерий Андреев входит в десятку самых опасных разыскиваемых преступников России. Он заочно обвинён в восьми убийствах, однако следователи не исключают, что жертв на счету маньяка гораздо больше.