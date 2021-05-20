Эксперт назвал последствия прихода Tesla на российский рынок

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Приход Tesla в Россию принесёт определённые плюсы, потенциальные покупатели смогут получить полный комплекс услуг — от запчастей до обслуживания. Об этом в интервью «360» рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Эксперт заявил, что официальный приход любого автопроизводителя на российский рынок — это огромный плюс, потому что в последнее время в основном были исходы. По словам Кадакова, сейчас владельцы Tesla вынуждены возить автомобили на обслуживание в соседние страны.

В то же время главред считает, что строительство завода по производству электромобилей в России вряд ли увеличит количество покупателей.

Те люди, которые хотели иметь Tesla, они уже её имеют. Они покупали автомобиль через неофициальных продавцов, которые тоже у нас есть, привозили из Европы и растаможивали, — пояснил Кадаков.

Специалист отметил, что число покупателей Tesla в России также навряд ли увеличится из-за высокой стоимости автомобиля. К массовому сегменту она не имеет никакого отношения, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что выступая на форуме «Новое знание» Илон Маск анонсировал начало официальных продаж Tesla в России.