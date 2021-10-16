Экс-жена Аршавина диагностировала у себя опасное заболевание

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, которая страдает от многих заболеваний, диагностировала у себя ещё один недуг. В этом ей помогла подписчица, чей комментарий появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

Девушка поинтересовалась, вылечила ли Казьмина сепсис, и перечислила его симптомы. Среди основных признаков — сильнейшая лихорадка или боль в суставах, длительная задержка мочеиспускания, учащённое дыхание, «ощущение неминуемой смерти» и появление пятен на кожных покровах или их землистый цвет.

Сепсис возникает в результате инфекции, но на самом деле является последствием того, что иммунная система вдруг начинает испытывать сильнейшую перегрузку. Всё начинается с инфекции, которая может быть вызвана чем угодно — даже простым порезом или укусом насекомого, — написала подписчица.

В ответ Казьмина отметила, что у неё имеются все перечисленные симптомы. Правда, она не уточнила, ставили ли ей такой диагноз в больницах.

Ранее Алиса Казьмина призналась, что совсем лишилась сил. Её выгнали из роскошного дома бывшей свекрови.