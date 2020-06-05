Экс-замглавы ПФР Иванова выпустили из СИЗО

https://static.news.ru/photo/d4a4eb70-a719-11ea-8909-fa163e074e61_660.jpg Алексей Иванов Фото: pfrf.ru

Бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову смягчили меру пресечения. По решению Басманного суда Москвы он переводится из СИЗО под домашний арест.

Сейчас мы едем в СИЗО-2 вместе со следователем, чтобы отвезти соответствующее постановление, — сообщил ТАСС адвокат Иванова Александр Зинуров.

Он также добавил, что срок домашнего ареста его подзащитному установили до 9 июля.

Иванов был задержан в июле 2019 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 4,5 млн рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, изменить меру пресечения Иванову предлагал прокурор, поскольку тот признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Фигурантом уголовного дела Иванова является также директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в посредничестве при даче взятки. В настоящее время он находится под домашним арестом.