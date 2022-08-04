Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере

Экс-замглавы Минпросвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова признает вину по делу о мошенничестве и дает показания, заявил ее адвокат Вячеслав Жуковский в Тверском суде Москвы, сообщает РИА Новости. Отмечается, что обвиняемая попросила суд перевести ее под домашний арест.

Моя подзащитная дала признательные показания, написала явку с повинной, — сказал он.

Адвокат Раковой также заявил, что благодаря ее показаниям в деле появляются новые фигуранты. Также защитники фигурантки дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» заявили, что она готова возместить причиненный ущерб.

Ракова обвиняется в лоббировании выделения бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитeль будущего» и «Фонду новых форм развития образования». Расследование проводится по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период её пребывания на посту замглавы Минпросвещения.

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей. Также ей вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 млн рублей.