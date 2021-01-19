Экс-вратаря «Зенита» Малафеева госпитализируют с поражением лёгких

https://static.news.ru/photo/13992b06-5a94-11eb-9274-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

Врачи приняли решение отправить бывшего вратаря футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Вячеслава Малафеева в больницу из-за тяжёлого поражения лёгких. Также будет госпитализирован тесть спортсмена.

О состоянии экс-голкипера рассказала его супруга, Екатерина Малафеева. По словам женщины, у 41-летнего мужчины серьёзно поражены лёгкие и не спадает лихорадка.

Сейчас будем мужа отправлять в больницу вместе с моим папой, состояние ухудшилось. К сожалению, даже УЗИ показало у Славы большое поражение лёгких: одно л`гкое — 40%, другое — 65–70%, поэтому мы решили не медлить и обратились к госпитализации, — сообщила Екатерина.

Малафеев играл за «Зенит» с 1997 по 2016 год, провёл в его составе 442 матча. Является четырёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Как писал NEWS.ru, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба заразился коронавирусной инфекцией. Также заболел вратарь «сине-бело-голубых» Андрей Лунёв.