Экс-супругу Цеповяза признали вменяемой

https://static.news.ru/photo/e752e8d6-7423-11ea-901f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Стришняя Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемой экс-супругу члена кущёвской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю. Она вместе с братом Иваном обвиняется в вымогательстве у предпринимателя 70 млн рублей. Суд продлил им домашний арест до 6 июля.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Стришнюю Наталью вменяемой как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, — сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Генрих Хачатуров.

Он подчеркнул, что в этом случае к Стришней не будут применяться принудительные меры медицинского характера.

Как писал NEWS.ru, Наталья Стришняя вышла из комы после попытки самоубийства. Врачебное обследование подтвердило факт отравления медицинскими препаратами. Бывшая жена Цеповяза принимала их по рецепту врача, однако в один из дней увеличила положенную дозировку.

С Вячеславом Цеповязом Стришняя развелась в 2019 году, взыскав с него более 4 млн рублей. Её бывший муж отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима после громкого убийства целой семьи в станице Кущёвской Краснодарского края, которое произошло в 2010 году.

Наталья Стришняя и её брат были задержаны 29 июня 2019 года по уголовному делу о вымогательстве, 24 мая против них возбудили уголовное дело, будто бы они в 2018 году вымогали с коммерсанта деньги. Из всех доказательств — показания потерпевшего 10-летней давности.