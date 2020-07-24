Экс-сотрудник Генпрокуратуры признался в насилии в отношении полицейского

https://static.news.ru/photo/2b59436c-cdad-11ea-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в применении насилия в отношении полицейского в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уголовное дело в отношении Мыльникова было зарегистрировано в Дорогомиловском суде Москвы. Его рассмотрение может начаться 31 июля.

Вину он признал и попросил столичный суд рассмотреть его дело в особом порядке, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что такое рассмотрение дела избирается при полном признании вины с согласия сторон. При этом наказание обвиняемому не может быть назначено свыше двух третей от максимального.

Как писал NEWS.ru, московские полицейские задержали замначальника управления физической защиты Генеральной прокуратуры РФ Игоря Мыльникова за пьяную езду.

Однако во время задержания чиновник начал хамить, оскорблять сотрудников ГУ МВД, угрожать высокими связями в ФСБ и прокуратуре Москвы. Кроме того, Мыльников нанёс несколько ударов по полицейским руками и ремнём. Инцидент был зафиксирован на видеокамеру.