Экс-солист «Ласкового мая» госпитализирован в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/0dfc72ce-d4cb-11ea-a789-fa163e074e61_660.jpg Александр Прико Фото: Александр Прико/vk.com

Участник первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико госпитализирован в тяжёлом состоянии в Санкт-Петербурге. Об ухудшении его здоровья сообщил продюсер Андрей Разин.

Он уточнил, что артист находится в терапевтическом отделении больницы Святого Георгия. Причиной госпитализации стало подозрение на пневмонию. По словам Разина, медики делают всё возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать ему квалифицированную помощь.

Продюсер добавил, что сейчас находится в Краснодаре, но готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Он добавил, что уже созвонился с главным врачом больницы Валерием Стрижелецким и что держит ситуацию на контроле.

По словам самого Прико, сейчас ему ставят капельницы и делают уколы.

46-летний Александр с детства знаком со своим именитым коллегой по «Ласковому маю» Юрием Шатуновым — они вместе воспитывались в детском доме. Мальчик пел в хоре, а в конце 1980-х Разин перевёз его в Москву, где тот стал клавишником основного состава группы. Однако некоторое время спустя он покинул коллектив вслед за его создателем Сергеем Кузнецовым, а впоследствии продолжил музыкальную карьеру в группе «Мама», где пел до 1993 года.

Сейчас Прико вместе с семьёй живёт в Санкт-Петербурге и работает на стройке.

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