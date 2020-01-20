https://static.news.ru/photo/2429a9d0-3b70-11ea-9471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову до 30 января.

Об этом сообщает « Интерфакс », ссылаясь на своего корреспондента. По его словам, постановление Басманного суда осталось неизменным.

Постановление Басманного суда Москвы — без изменений, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения, — заявила судья.

Отцу бывшего сенатора экс-советнику гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову и экс-заместителю гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаю Романову арест также продлён.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в отношении матери и родной сестры бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела. Об этом заявил сам подсудимый на заседании суда.