Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову до 30 января.
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Постановление Басманного суда Москвы — без изменений, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения, — заявила судья.
Отцу бывшего сенатора экс-советнику гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову и экс-заместителю гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаю Романову арест также продлён.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в отношении матери и родной сестры бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела. Об этом заявил сам подсудимый на заседании суда.
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