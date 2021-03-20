Экс-продюсера Баскова задержали по делу главы Пензенской области

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За прошедшие сутки на территории России медиками было выявлено 9299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказали представители федерального оперативного центра по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 456 869 россиян. Как сообщили представители оперштаба, за сутки из больниц в РФ выписали 8743 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. В...