Экс-продюсера Баскова задержали по делу главы Пензенской области

https://static.news.ru/photo/58cc6ef6-8a21-11eb-a9b6-96000091f725_660.jpgБорис ШпигельФото: Совет Федерации/flickr.com
Сотрудники правоохранительных органов задержали по делу главы Пензенской области Ивана Белозерцева бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля. Об этом в воскресенье, 21 марта, журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что Белозерцева допрашивали сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД. Это происходило в рамках проведения следственных действий. Позднее выяснилось, что его задержали. Губернатора подозревают в получении взятки. Также полиция провела обыски у целого ряда региональных чиновников.
По подозрению в даче взятки задержан Борис Шпигель. У него ведутся обыски, — приводит ТАСС слова источника.
Шпигель является предпринимателем и бывшим продюсером Николая Баскова.
Как ранее передавал NEWS.ru, Иван Белозерцев подозревается в получении взятки в размере более 30 млн рублей. Об этом в воскресенье, 21 марта, в разговоре с журналистами сообщил информированный источник.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram