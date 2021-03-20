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Экс-продюсера Баскова задержали по делу главы Пензенской области

11:31, 21 марта 2021 101
Борис Шпигель Борис Шпигель Фото: Совет Федерации/flickr.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали по делу главы Пензенской области Ивана Белозерцева бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля. Об этом в воскресенье, 21 марта, журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Белозерцева допрашивали сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД. Это происходило в рамках проведения следственных действий. Позднее выяснилось, что его задержали. Губернатора подозревают в получении взятки. Также полиция провела обыски у целого ряда региональных чиновников.

По подозрению в даче взятки задержан Борис Шпигель. У него ведутся обыски, — приводит ТАСС слова источника.

Шпигель является предпринимателем и бывшим продюсером Николая Баскова.

Как ранее передавал NEWS.ru, Иван Белозерцев подозревается в получении взятки в размере более 30 млн рублей. Об этом в воскресенье, 21 марта, в разговоре с журналистами сообщил информированный источник.

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