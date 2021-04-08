Экс-полковнику ГРУ Квачкову не позволили доехать до Минска

https://static.news.ru/photo/6673fd3e-9869-11eb-a557-96000091f725_660.jpg Владимир Квачков с супругой Надеждой Фото: vk.com/za_kvachkova

Бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова доставили в Следком РФ. Его вместе с супругой Надеждой сняли с поезда Москва — Минск в ночь на 8 апреля.

По предварительным данным, он ехал в Белоруссию на конференцию, но поездка прервалась в Вязьме, пишет Telegram-канал Readovka. Позже российский блогер Максим Калашников рассказал в своём блоге, что Квачкова отпустили из СК. Он отметил, что правоохранителей интересовало, общался ли экс-полковник с лишённым сана отцом Сергием. Журналист предположил, что Квачкова доставили на допрос, чтобы не пустить его в Минск на конференцию «Русь Единая».

В феврале 2013 года Квачкова осудили по делу о подготовке госпереворота и приговорили к 13 годам тюрьмы как особо опасный преступник. Позже срок был сокращён до восьми лет. Бывший разведчик фигурировал в качестве обвиняемого в двух скандальных делах по поводу попыток покушения на экс-главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во время визита в Среднеуральский монастырь отца Сергия объявил о создании «воинства Христова». На тот момент монах лично благословил общественного деятеля, отбывавшего наказание после покушения на Анатолия Чубайса. Квачков отметил, что не собирается свергать государственную власть.