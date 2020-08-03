Экс-главу ГУ МВД по Москве назначили замдиректора ФСИН

https://static.news.ru/photo/b580da5e-d579-11ea-b8fa-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Якунин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывший начальник ГУ МВД по столице Анатолий Якунин назначен на пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, — говорится в нём.

Кроме того, Якунину присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы, передаёт ТАСС. Бывший глава ГУ МВД по Москве в последнее время временно исполнял обязанности заместителя главы службы исполнения наказания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух полковников ФСИН на территории Нижегородской области. Как рассказали в региональном управлении СК РФ, офицеры «обложили данью» своих подчинённых. Подозреваемыми в организации преступной схемы оказались замначальника ГУ ФСИН по работе с личным составом Евгений Сычёв и руководитель отдела по начислению зарплат Степан Вахонин.