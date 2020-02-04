https://static.news.ru/photo/5f9edf7e-473e-11ea-b765-fa163e074e61_660.jpg Никита Белых Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за взятку, был переведён из библиотеки колонии в швейный цех.

Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания, — рассказала РИА Новости представитель УФСИН.

По её словам, экс-губернатор работает в швейном цехе № 1 с декабря 2019 года. Он не жалуется и выполняет все необходимые требования, получая сдельную оплату за работу. Представитель УФСИН подчеркнула, что в настоящий момент швейный цех выполняет заказ на пошив игрушек.

Белых был приговорён к восьми годам колонии строгого режима в феврале 2018 года. Экс-губернатор Кировской области должен выплатить более 48 млн штрафа.

Как писал NEWS.ru, осуждённый политик попросил об отсрочке выплаты штрафа, поскольку сумма выплаты является «просто астрономической».