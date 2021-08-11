Экс-главу кабмина Северной Осетии арестовали по делу о растрате

Бывшего главу правительства Республики Северная Осетия — Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву отправили в СИЗО по делу о растрате 180 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Такоева, Диамбекова и Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определённых действий или залога, отказано, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014 году Тaкоев, Диамбеков, Габараева и другие сообщники обеспечили заключение госкoнтракта и приобретение у подконтрольного им ОАO «ОЗАТЭ» в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной cтоимости. Следствие ходатайствовало об аресте всех обвиняемых. Ранее у них были провeдены обыски.

Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы 6 августа назначил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и его партнёрам условный срок в пять лет. В течение этого времени Калви должен будет регулярно отмечаться во ФСИН и не сможет покинуть Россию без разрешения властей. Американец признан виновным в растрате 2,5 млрд рублей.