Экс-главу Хабаровского края госпитализировали с ишемической болезнью сердца

https://static.news.ru/photo/75d833b4-4038-11eb-a064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Zolotarev/Global Look Press

Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которому предъявлены обвинения в растрате 7,5 млн рублей, 16 декабря доставили в одну из больниц Москвы с ишемической болезнью сердца.

По данным Замоскворецкого суда столицы, в ответе, который поступил из медучреждения, подтверждается, что Ишаев с 16 декабря действительно находится в больнице, где у него выявили ишемическую болезнь сердца.

Планируется диагностика, участие [в судебном процессе] не рекомендуется, — сообщила судья.

Она также назначила повторный запрос в больницу для уточнения диагноза и возможности участия обвиняемого в судебном процессе. Следующее заседание запланировано на 23 декабря, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, накануне Ишаев был экстренно госпитализирован в сердечно-сосудистый центр имени Бакулева. Защита просила отложить заседание, остальные участники с этим согласились. Однако прокурор попросила суд запросить в медучреждении справку о состоянии экс-губернатора и сроки его госпитализации. В случае если эта информация не подтвердится, она просила изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. На 16 декабря был запланирован допрос 12 свидетелей, в том числе видео-конференц-связь с Хабаровском. Заседание перенесли на 17 декабря.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.