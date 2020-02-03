https://static.news.ru/photo/109e429c-4672-11ea-8b33-fa163e074e61_660.jpg Мая Хужина Фото: горсовет-керчь.рф

Бывший председатель керченского городского совета Мая Хужина, которая написала заявление об отставке после того, как поздравила переживших блокаду Ленинграда батоном хлеба, не чувствует своей вины. Чиновница сожалеет только о том, что «общественность увидела в акции доброй воли один лишь гардероб».

По словам Хужиной, она, как солдат, выполнила приказ и написала заявление об отставке, передаёт РИА Новости. Полномочия бывшего председателя горсовета Керчи были прекращены в понедельник досрочно в связи с её отставкой по собственному желанию.

Экс-чиновница несмотря ни на что пообещала «продолжить помогать блокадницам, узникам концлагерей и детям войны». Она пояснила, что 27 января пришла к блокадникам не как чиновница, а как человек, способный их защитить.

И они почувствовали защиту и внимание. Цветы и караимские пироги были приобретены за личный счёт, никаких бюджетных денег на это не тратилось. Это была акция доброй воли. Мне жаль, что люди увидели только гардероб, — посетовала Хужина.

Она при этом подчеркнула, что на данный момент остаётся депутатом горсовета и секретарём городской организации партии «Единая Россия». Решение по дальнейшей деятельности пока не принято. При этом керченский горсовет Хужина возглавляла всего четыре месяца.

У меня не получилось. Я не политик, я врач и хотела помочь Керчи, — сказал она.

Скандал вокруг Хужиной разгорелся на прошлой неделе. 27 января она вместе с заместителями посетила 11 керчан, которые пережили блокаду Ленинграда. После этого местные СМИ рассказали, что чиновники вместе с почётными грамотами Керченского городского совета вручили блокадникам по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

Действия властей вызвали и шквал критики в соцсетях. От внимания пользователей не ушёл и контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. После этого глава Крыма Сергей Аксёнов назвал историю «дикой» и потребовал снять с должностей причастных к этому инциденту. Хужина в ответ заявила, что ситуацию неправильно истолковали, но потом всё-таки подала в отставку.

Как писал NEWS.ru, в понедельник стало известно, что пост главы Керчи временно заняла депутат «Единой России» Ольга Солодилова.