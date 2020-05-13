Экс-гендиректор Metro в РФ возглавил Lamoda

Бывший генеральный директор Metro в России Джерри Калмис назначен директором компании Lamoda.
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Сам Калмис, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что Lamoda «готова отвечать растущему спросу в сегменте e-commerce» и отметил, что рад новому назначению.
Для меня честь и привилегия присоединиться к такой успешной команде, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что гендиректор ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин решил отдать предпочтение личным проектам и заявил об отставке. В апреле 2020 года его полномочия были продлены на три года.
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