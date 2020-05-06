В корпорации ВСМПО-АВИСМА сменился руководитель

https://static.news.ru/photo/3d252d18-8fe6-11ea-806f-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и Михаил Воеводин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Гендиректор ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин решил отдать предпочтение личным проектам и заявил об отставке. В апреле 2020 года его полномочия были продлены на три года.

Исполнять обязанности Воеводина, который возглавлял компанию с 2009 года, будет его заместитель по развитию бизнеса Максим Кузюк. Об этом сообщается на сайте компании.

Смена руководителя произошла на фоне кризиса в авиаотрасли, в которой корпорация является крупнейшим поставщиком титана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в декабре 2019 года в «ВСМПО-АВИСМА» была утверждена новая инвестиционная программу. Она рассчитана на 2019–2026 годы, а её общий объем составит $700 млн. Новая инвестпрограмма направлена на увеличение объёмов производства, что позволит компании сохранить лидирующие позиции. Предыдущая программа с общим объёмом инвестиций $1,5 млрд действовала 10 лет.