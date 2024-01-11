Эксперт объяснил, как не допустить аварий на теплотрассах в будущем Экс-депутат ГД Шеин: распределение финансов в сфере ЖКХ должно быть прозрачным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В сфере жилищно-коммунального хозяйства остро не хватает прозрачности, в первую очередь в области распределения финансов, заявил NEWS.ru экс-депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Олег Шеин. По его словам, сейчас информация о том, как именно распределяются деньги, выделяемые на ЖКХ, скрыта.

Здесь остро не хватает прозрачности, в первую очередь с точки зрения финансов. Чем сейчас объясняют закрытость информации? Тем, что это коммерческая тайна. Какая коммерческая тайна может быть у муниципального предприятия «Водоканал»? — заявил Шеин.

Он добавил, что в России необходимо отменить «прошедшую приватизацию в сфере коммунальных монополий». Такие процессы, по его словам, уже запущены за рубежом, например в Шотландии и Германии: там объекты ЖКХ стараются возвращать обратно в государственное управление, хотя раньше их тоже приватизировали.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы подмосковного Подольска Романа Рязанцева, а также начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александра Чикова из-за прорыва теплотрассы в Подольске. Из-за аварии на котельной в микрорайоне Климовск 4 января без отопления остались жители 176 многоквартирных домов.