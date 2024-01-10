Mash: суд арестовал замглавы Подольска и начальника котельной в Климовске

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Роман Рязанцев

Заместителя главы подмосковного Подольска Романа Рязанцева арестовали на два месяца по делу о прорыве теплотрассы, после которого без отопления остались 176 жилых домов, передает Telegram-канал Mash. По данным канала, также под стражу до 7 марта отправили начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александра Чикова.

По версии следствия, Рязанцева не раз предупреждали, что оборудование не соответствует нормативам. При этом сам он возлагает вину за ЧП на частную котельную, которая находилась на территории закрытого оборонного предприятия. По его словам, даже сотрудники ЖКХ испытывали сложности с попаданием туда.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, замглавы Подольска обвиняют в превышении полномочий, Чикову предъявили обвинение в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее РБК со ссылкой на источник в прокуратуре сообщал, что запись об аварии в журнале котельной Климовского специального патронного завода была сделана задним числом. По информации агентства, остановка отопления произошла в ночь на 4 января в 03:32, однако запись о ЧП в ведомость была внесена лишь в 14:40, тогда же сотрудники сообщили о случившемся в диспетчерскую службу «Подольской теплосети».

8 января губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с жителями микрорайона Климовск. В ходе мероприятия гражданам запрещали вести видеосъемку, объясняя это тем, что на месте работает телевидение. Глава региона пояснил, что для восстановления отопительной инфраструктуры в городе необходимы миллиарды.