«Нужны миллиарды»: Воробьев о налаживании теплоснабжения в Климовске Воробьев: для стабилизации ситуации в Климовске после ЧП нужны миллиарды рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном Климовске необходимо инвестировать миллиарды рублей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, ситуацию с ЖКХ в микрорайоне необходимо довести до ума.

Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию, — сказал Воробьев.

Ранее стало известно, что жителям микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, которые сидят без тепла из-за аварии в котельной, раздают обогреватели. На данный момент без отопления остаются около 40 домов. Некоторые жители продолжают обогреваться с помощью газовых плит, однако все равно ходят дома в верхней одежде. В Климовске также открыли пункты временного размещения, где гражданам раздают горячие обеды и продуктовые наборы.

Воробьев ранее заявил, что отопление во все дома Климовска планируется подать к утру 10 января. По словам губернатора, специалисты устраняют последствия аварии на самом сложном отдаленном участке. Помимо этого инженеры ведут работы по запуску третьего котла, для ремонта которого привлекли экспертов из других городов.