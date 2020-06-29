Экс-чиновника Россельхознадзора Натарова отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/cf2d8dbe-ba15-11ea-a8b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы избрал бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора Дмитрию Натарову, обвиняемому в педофилии и взяточничестве, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщил его адвокат Кирилл Бельский.

Юрист отметил, что следствие настаивало на отправке экс-чиновника в СИЗО, но суд ограничился более мягкой мерой пресечения, сообщает РИА Новости.

Натарову вменяется связь с девочкой-подростком. По словам её адвоката, экс-чиновник был другом семьи школьницы. Несколько лет назад, когда девочке было 13 лет, он начал посылать ей «непристойные сообщения». Когда девочке исполнилось 15, Натаров пригласил её в кино и арендовал приватный зал.

Что касается обвинения в коррупции, то, по версии следствия, Натаров получил за период работы с 2008 года незаконные вознаграждения на общую сумму свыше 6 млн рублей. Сам чиновник отрицает свою вину как в педофилии, так и в получении взяток.

Как писал NEWS.ru, Натаров в апреле был уволен из Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, что он оставил должность по собственному желанию. По словам Натарова, он таким образом решил не портить репутацию службы и исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.