Экономист оценил планы Росстата по новой методике расчёта бедных россиян

Новая методика расчёта бедных россиян поможет более точно обозначить число нуждающихся в финансовой поддержке и позволит начать расходовать Фонд национального благосостояния. Такое мнение высказал экономист Алексей Коренёв в беседе с Lenta.ru.

Росстат опубликовал тендер стоимостью в 3,53 млн рублей на выполнение научно-исследовательской работы по разработке рекомендаций по выборочному наблюдению за доходами россиян. Таким образом, ведомство решило усовершенствовать свои методы оценки нуждающихся граждан.

Экономист отметил, что пока новая методика не представлена, сложно оценить истинные мотивы перерасчёта.

Мы знаем, что Росстат часто корректирует цифры так, что в последний момент они становятся лучше. Он, конечно, всегда находит этому объяснения: что были досчёты, что информация поступает неравномерно и некорректно. Отговорки хорошие. В любом случае пока мы не увидим методику, придётся гадать, — высказался Коренёв.

По его словам, грядущие изменения вполне могут быть связаны с желанием более точно оценивать адресную помощь. Экономист призвал не делать поспешных выводов и «думать о Росстате хорошо», предполагая, что ведомство начнёт расходовать средства ФНБ в поддержку нуждающихся, а новая программа расчёта нужна как раз для более эффективного распределения финансов.

Ранее стало известно, что авторы новой методики Росстата должны будут подготовить рекомендации по внедрению так называемого лонгитюдного метода, когда наблюдение за доходами применяется к одним и тем же респондентам на протяжении более года.